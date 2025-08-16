Åçº¬¸©¤ÎÃÝÅç¡ÊÎþ¹ç¡á¶¦Æ±¡Ë³°Ì³¾Ê¤Ï16Æü¡¢Åçº¬¸©¡¦ÃÝÅçÀ¾Êý¤ÎÆüËÜ¤ÎÎÎ³¤¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¡ÖONNURI¡×¤¬¥ï¥¤¥ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò³¤Ãæ¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÆ±Ä´ººÁ¥¤¬15Æü¡¢¹Ò¹Ô¡¦ÉºÇñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¡£³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æÀµ¾´¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤¬Æ±ÆüÃæ¤Ë¡ÖÃÝÅç¤ÏÎò»ËÅª»ö¼Â¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤â¡¢¹ñºÝË¡¾å¤âÌÀ¤é¤«¤ËÆüËÜ¸ÇÍ­¤ÎÎÎÅÚ¤À¡×¤ÈºßÆü´Ú¹ñÂç»È´Û¤Î¼¡ÀÊ¸ø»È¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¡£°æ´Ø»ê¹¯Ãó´Ú¸ø