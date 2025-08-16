レッドソックスのセダン・ラファエラ外野手（２４）は１５日（日本時間１６日）に２０２６年３月に開催されるＷＢＣのオランダ代表で中堅手を務めることを明かした。さらに他のメンバーにも言及した。メジャー３年目の今季は１１０試合に出場し、主に中堅を守り打率２割５分９厘、１４本塁打、５２打点と好調だ。本拠地ボストンでのマーリンズ戦前、クラブハウスで取材に応じ、「（パドレスの）サンダー・ボガーツから（代表入