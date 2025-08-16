ドジャース大谷翔平投手（３１）の投手調整法が明かされた。米スポーツ専門局ＥＳＰＮ（電子版）は１５日（同１６日）、同僚のテオスカー・ヘルナンデス外野手（３２）のコメントを紹介した。大谷が先発日にどのように投打の準備をしているのか長年疑問に思っていたという。「もっと大変な準備をしていると思っていた。でも投げる日の方がむしろ少ないくらい。マウンドに上がるためにエネルギーを温存しているようだ」。実際に目