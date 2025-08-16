米男子ゴルフツアーのプレーオフ第２戦「ＢＭＷ選手権」２日目（１５日＝日本時間１６日、メリーランド州オウイングミルズのケーブズバレーＧＣ＝パー７０）、１２位から出た松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は６バーディー、ボギーなしの６４で回り通算７アンダー、首位と７打差の４位に浮上した。４番パー５、５番パー４で連続バーディーを奪うと後半も４バーディーと積み重ね、２日連続でボギーなしという安定したプレーで上位