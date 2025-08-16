¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡¼ºå¿À¡Ê16Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¬ËÜÁª¼ê¤Ï5·î¤Îºå¿ÀÀï¤Çº¸Éª¤Î¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£2·³¤Ç¤Ï21ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢19ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï3ÂÇÀÊ¤Ç¸òÂå¤·¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ç2·³¤Î¼óÇ¾¿Ø¤È°ì¿Í¤º¤Ä°®¼ê¤·¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤·¤¿(16Æü¡Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°Æü¤Î1·³Àï¸å¤ËÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£