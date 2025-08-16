女優の麻生久美子（４７）が１９９５年の映画デビュー以来、３０年の節目を迎えた。着実にキャリアを重ねて「今が一番、幸せ」と充実感を漂わせる。２４年度後期のＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（橋本環奈主演）で娘を優しく見守る母親を好演し、４月期のテレ朝系ドラマ「魔物」では塩野瑛久（３０）との過激なラブシーンが注目された。２９日公開の映画「海辺へ行く道」（横浜聡子監督）でも存在感のある演技を披露している