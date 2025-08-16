◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル）＝８月１６日、栗東トレセンしらさぎＳで重賞初制覇したキープカルム（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）はこの日、角馬場で軽めの運動。１３日の最終追い切りでは、坂路を５１秒７―１２秒０とシャープな走り。「追い切りの動きもすごく良かった。しっかりできているので、体をほぐす程度で」と中竹調教師は仕上がりに太鼓判を押した。