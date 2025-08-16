【モデルプレス＝2025/08/16】俳優の佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務めるNetflixシリーズ「グラスハート」のヒットを受け、ASIAツアー「TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh」を開催決定。佐藤は劇中バンド「TENBLANK」のメンバーとしてソロで4都市をまわる。【写真】】佐藤健、ソロアジアツアーのグッズ公開◆佐藤健、4都市でアジアツアー決定劇中バンド・TENBLANKの