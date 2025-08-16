新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は8月24日夜9時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『GIRL or LADY 2』を放送します。番組MCには、モデルでタレントのアン ミカさん、タレントの若槻千夏さん、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さん、俳優の平祐奈さんが決定しました。■理想と現実、そして決断――の恋愛リアリティーショー同番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が