女子ゴルフの桑木志帆選手（22）が2025年8月9日、自身のインスタグラムを更新。夏休みを報告し、水着や浴衣姿を披露した。「わずかな夏休みでしたが」桑木選手は、「#あーしの夏休み」とハッシュタグを添えて、花火をバックにした浴衣ショットやプールでの水着姿など、「夏休み」を満喫する様子を投稿。「わずかな夏休みでしたが私のやりたいことをさせていただきました」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、4枚