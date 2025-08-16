全国高校野球選手権大会第１１日の１６日、第１試合で高川学園（山口）は日大三（西東京）との３回戦に臨んだ。高川学園のアルプス席には、大雨の影響で初戦の応援に来られなかった吹奏楽部やダンス部の生徒たちも駆けつけ、約１２００人が選手たちを後押しした。１１日に行われた未来富山（富山）との試合では、アルプス席に空席が目立つ中、野球部員がたたく太鼓に合わせて声援を送った。この日は吹奏楽部員が「スピードスタ