¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡¼ºå¿À¡Ê16Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë6·î3Æü¤Ë89ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤Ç¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î»³ºê°é»°Ïº¤µ¤ó¤¬¹ñ²Î¤òÆÈ¾§¤·¤Þ¤¹¡£»³ºê¤µ¤ó¤Ï2007Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ìŽ¥¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤Î¥Þ¥ê¥¦¥¹Ìò¤ÇËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÄÉÅé»î¹ç¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¹ñ²Î¤òÀÆ¾§¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌîµå¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹ÅèÌÐ