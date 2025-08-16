【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『Spookiz』で唯一の長編作品となる映画『Spookiz: The Movie』は、YouTube再生回数2.8億回超え！ 世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ『Spookiz』（読み：スプーキッズ）。その長編映画作品である『Spookiz: The Movie』のオンライン視聴会を実施することが決定した。 『Spookiz』は、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数615万