【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』の模様が、9月14日20時よりTVerにて独占無料配信されることが決定した。 ■『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』について 『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』は、2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが立ち上げた、多彩なアーティストと“お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う”新し