俳優の竹野内豊が、嵐の相葉雅紀がMCを務める、きょう16日放送の日本テレビ系バラエティー『嗚呼!! みんなの動物園』（後7：00〜後7：56）に出演。“相葉トリミング”に挑戦する。【番組カット】犬に向かって笑顔を見せる相葉雅紀＆竹野内豊相葉は、捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場を失くして保護された犬や猫などを8年前からボランティアでトリミングしてきた。今回は、愛犬家として知ら