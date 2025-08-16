WOWOWは、6月18日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催された『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』を、9月14日午後8時よりWOWOWライブおよびWOWOWオンデマンドで放送・配信する。放送・配信終了後から1週間のアーカイブ配信も行う。【写真】アーティストラウンジで大盛り上がりのミセス3人（ライブ写真90枚）『CEREMONY』は、デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが立ち上げた新たなエンタテインメントショーで、「お互いの