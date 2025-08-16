タレント藤本美貴（40）が16日までに自身のYouTubeチャンネル「ハロー！ミキティ」を更新。夫で品川庄司の庄司智春（49）との結婚直前に勃発したという壮絶な喧嘩を振り返った。15日に更新した動画では藤本が結婚や夫婦喧嘩などについて、ランチをしながら雑談をする企画が配信された。その中で藤本と庄司夫妻のこれまでの喧嘩の話題に。16〜17年前に起きたという「庄司死んだふり事件」の話題になった。藤本は「結婚式の準備の時