◆プレミアリーグ第１節（開幕戦）リバプール４−２ボーンマス（８月１５日、英国・リバプール・アンフィールド）２０２５年８月１５日、英国ではプレミアリーグの第１節が１試合行われ、日本代表主将遠藤航（３２）が所属するリバプールはホームでフラムと対戦。スロット監督は新加入のＭＦビルツ、ＦＷエキチケ、ＤＦフリンポン、ＤＦケルケズの４人を先発起用し、新時代の到来を告げた。遠藤はベンチスタートとなった。キッ