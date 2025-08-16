Âè2¥é¥¦¥ó¥É¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡á¥±¡¼¥Ö¥º¥Ð¥ì¡¼GC¡Ê¶¦Æ±¡ËÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¡¢BMWÁª¼ê¸¢¤Ï15Æü¡¢¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¥ª¥¦¥¤¥ó¥°¥º¥ß¥ë¥º¤Î¥±¡¼¥Ö¥º¥Ð¥ì¡¼GC¡Ê¥Ñ¡¼70¡Ë¤ÇÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î»Ä¤ê¤ÈÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Î64¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿­¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Î133¤Ç4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£64¤Ç²ó¤Ã¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥Ã¥­¥ó¥¿¥¤¥¢¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡¼¤Î126¤Ç¼ó°Ì¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë