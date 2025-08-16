「立ち技格闘技イベント・ＫＮＯＣＫＯＵＴ５６」（８月２９日、後楽園ホール）ぱんちゃん璃奈（３１）＝フリー＝が、アム・ザ・ロケット（タイ）とのＢＬＡＣＫ女子ライトフライ級（３分３回・延長１回）に向けた心境を語ったインタビューがこのほど、主催者から公開された。延長ドローに終わった２月の山田真子戦後、去就が注目されていたぱんちゃんが選んだのは、「あと１年で現役引退」。その決断の経緯、その初戦となる今