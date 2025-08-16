◆米大リーグドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）パドレス・ダルビッシュ有投手の次回登板日が１５日（日本時間１６日）、発表され、１７日（同１８日）の敵地・ドジャース戦に決まった。６回４安打１失点で今季２勝、日米通算では歴代最多をさらに更新する２０５勝目を挙げた１１日（同１２日）の敵地・ジャイアンツ戦から中５日となる。この日は日本時間で３９歳の誕生日