8月退社を発表していた元MBS（大阪市北区）の大吉洋平（おおよし・ようへい、39）アナウンサーが16日、芸能事務所「レプロエンタテインメント」とマネジメント契約を結んだことを発表した。この日午前、自身のSNSを更新。X（旧ツイッター）には「恐縮ですありがとうございますレプロエンタテインメントとマネジメント契約を結びました」と伝えた。インスタグラムにも「大吉洋平、パッションを込めてお伝えします」と切り出し、