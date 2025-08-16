パドレスは15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース3連戦の残り2試合の先発投手を発表。16日（同17日）の2戦目は昨季14勝を挙げ、今季はここまで5勝10敗のディラン・シース投手（29）、17日（同18日）の3戦目はダルビッシュ有投手（39）が先発する。ダルビッシュは今季ドジャースとは初対戦。大谷翔平投手（31）との対決にも注目が集まる。パドレスはドジャースとの今季最大9ゲーム差をひっくり返して首位に浮上。この日か