将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第1試合、チーム天彦 対 チーム豊島が8月16日に始まった。第1局はチーム天彦がリーダー・佐藤天彦九段（37）、チーム豊島は糸谷哲郎八段（36）が対戦。豪華な戦いの火蓋が切られた。【映像】注目の準決勝・第1試合（生中継）チーム天彦は予選Bリーグを2位通過。初戦で優勝候補のチーム藤井に敗れたものの、その後はエントリーチーム、さらにチーム永瀬を破って本戦に進