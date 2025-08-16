【Emperador E-302?】（福島県Judie22歳）お久しぶりです。1299にてGuyatone EB-6を投稿した者です。あれから2年の月日が経ち、私事ながら、大学を卒業し社会人となりました。今回は社会人になって初めて購入したベースを、長くはなりますが紹介させてください。それがこちら、Emperadorのバイオリンベース。実はこのベース、昔…それこそ2年ほど前にネットの海で存在を知って以降、FirstmanのLiverpoolベース(ギターは有名で