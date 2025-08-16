µ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¥×¡¼¥Á¥ó¡¢¥È¥é¥ó¥×Î¾»á/Julia Demaree Nikhinson/AP¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï£±£µÆü¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÁè¤Ïµ¯¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤«¤Í¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢²¼¤Ç¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ËÈ¼¤¤È¯À¸¤·¤¿Á´ÌÌÊ¶Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é²óÈò¤Ç¤­¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤­¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á