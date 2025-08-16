【夏の“Tイチ”をプラスワン小物でおしゃれに彩る！】35度を超える猛暑日が続くこの夏。相当な暑さのため、装いに快適性を求めるのが1番となるのは当然のこと。ただ、どうしてもいつも似たようなスタイルになってしまううえに、ともすれば部屋着っぽいダラシなさが出てしまうこともしばしば。そんなときに1点加えるだけでおしゃれに彩れる小物があれば…。ということで、今回はちょっとした荷物を運べるうえに、装いにもポイント