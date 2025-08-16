シイエヌエスは、オラクル コーポレーションが推進するEnhanced Oracle PartnerNetwork Level 2の契約を日本のパートナーとして初めて締結。 シイエヌエス シイエヌエスは、オラクル コーポレーションが推進するEnhanced Oracle PartnerNetwork Level 2の契約を日本のパートナーとして初めて締結しました。同社は、Oracle Cloudの東京リージョンが開設された2019年より、戦略的にOracle Cloud Infrastructure(以下、OCI)