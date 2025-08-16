¡Ú¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Û¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û»³²¼ÈþÌ´Í­¤¬¡ÖÁÇ¿Í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡×¤ÎÉã¿Æ¤Î¶µ¤¨¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¥ï¥±º£Ç¯¤âÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤ÄÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï20»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°60°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¤Þ¤Ç¤Ï»Ä¤ê11»î¹ç¤À¡£¿·¿Í²¦Áè¤¤¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î»³²¼ÈþÌ´Í­¡Ê24¡Ë¤È2°Ì¤ÎÃÝÅÄÎï±û¡Ê22¡Ë¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤â4°Ì¤È3°Ì¡£Ç¯´Ö1°Ì¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£Æ±7°Ì¤ÎÀ¾¶¿¿¿±û¡Ê23