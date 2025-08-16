日本が戦争に負けた原因は何か。ノンフィクション作家・保阪正康さんは「日本軍の情報機関は貧弱で、アメリカの国力を正確に理解せずに戦争を始めてしまった」と分析する。著書『昭和陸軍の研究 下』（朝日文庫）より、一部を紹介する――。■「もっとも有能な指揮官」の戦死昭和18年（1943年）4月18日午前、連合艦隊司令長官・山本五十六の乗った一式陸攻機が撃墜され、山本は副官や軍医長らとともに戦死した。山本の死は、太平洋