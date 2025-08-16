Éû¶È¤Ë¤Ï¡¢Âç¤­¤¯Ê¬¤±¤Æ¡Ö¸Û¤ï¤ì¤ëÉû¶È¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·¿¡Ë¡×¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ç²Ô¤°Éû¶È¡Ê¸Ä¿Í»ö¶È·¿¡Ë¡×¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¸Ä¿Í¤Ç²Ô¤°Éû¶È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÀÇ¶â¤ÎÌÌ¤ÇÃÇÁ³Í­Íø¤Ê¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸10Ëü±ß¤ÎÉû¼ýÆþ¤Ç¤â¡¢¡Ö¸Û¤ï¤ì¤ëÉû¶È¡×¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ëÉû¶È¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ê¼è¤ê³Û¤â¾­Íè¤Î¼«Í³ÅÙ¤âÂç¤­¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¸Ä¿Í»ö¶È¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¥Ñ¥½