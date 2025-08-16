地元放送局でレポーターを務めるエリカ・ウエストンさんは8月14日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手とのツーショットを披露し、反響を呼んでいます。【写真】エリカさんと大谷選手のツーショット「本当に最高！可愛いね」エリカさんは英語で「MLBショーガールの生活……フリーウェイシリーズ・スウィープ編」とつづり、5枚の写真を載せています。球場内で撮影した大谷選手とのツーショットなど