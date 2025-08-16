高齢期を豊かに過ごしたいと考える人に注目されている、「高級シニアレジデンス」。ホテルのような内装や、手厚いサービス、充実した医療・介護体制などが魅力ですが、その分費用も高額です。では、実際にどれくらいの資産があれば入居できるのでしょうか。 本記事では、費用の目安や実際の事例をもとに、入居に必要な資産規模を解説します。 「高級シニアレジデンス」とは？ 一般的な施設とどう違う？ 高級シ