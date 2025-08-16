双子の妊娠を公表したタレントで歌手の中川翔子（40）が15日、X（旧ツイッター）を更新。同日、日本テレビ系「金曜ロードショー」枠（金曜午後9時）でノーカット放送されたアニメ映画「火垂るの墓」（高畑勲監督）についての感想を連続投稿した。同作の地上波での放送は18年4月以来7年ぶりで、8月15日は終戦から80年。同作は野坂昭如氏の直木賞同名作品を原作としたスタジオジブリによるアニメーション映画。戦争で両親を亡くした1