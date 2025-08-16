有吉弘行この記事の画像を見るお笑いタレントの有吉弘行といえば、歯に衣着せぬ物言いと鋭いツッコミが持ち味。その根底にあるのが、独特な観察眼とユニークな視点だ。彼は日々、何を考え、どのように世界を見つめているのか――。2025年10月15日（水）に発売される『有吉メモ』（双葉社）は、その一端が垣間見える一冊となっている。同書に収められているのは、有吉が日々感じたことや考えたことを箇条書き形式で綴ったメモの