À¾Éð½êÂô.£Ó.£Ã.¤Ç¤Ï2025Ç¯8·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡Öºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥ºGO¡ªGO¡ª±þ±ç¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÃåÍÑ¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤âÃÏ²¼1³¬¤«¤é8³¬¤Þ¤Ç¤Î³Æ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¥á¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢GO¡ªGO¡ª¡Ê55¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥»¡¼¥ë¤ä¤ªÇã¤¤ÆÀÉÊ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¼Â»ÜÃæ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ÃÏ²¼1³¬¡¦¡Úµû¹Ì¡Û¥æ¥Ã¥±Ð§¡Ò¤Þ¤°¤í¤¿¤¿¤­¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¡Ó¡Ê³Æ1