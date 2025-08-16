µ¢´Ô¤«¤é26Ç¯¸å¡¢65ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿2¿Í¤ÎÆùÀ¼Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤ÇÂç¤­¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÀïÁè´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÇÔÀï¤äÊÆ·³¤ÎÀëÅÁÊüÁ÷¤ò¿®¤¸¤º¡¢ÀïÃÏ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÄÎ±ÆüËÜÊ¼¤¿¤Á¤Îµ¢´Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥ë¥Ð¥ó¥°Åç¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Î¾®ÌîÅÄ´²Ïº¤µ¤ó¤È¥°¥¢¥àÅç¡ÊÊÆ¹ñÎÎ¡Ë¤Î²£°æ¾±°ì¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿Ì¾Á°¤À¤¬¡¢Èà¤é¤è¤êÁá¤¯µ¢´Ô¤·¤¿»ÄÎ±Ê¼¤â¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿µ¢´ÔÊ¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¾®ÌîÅÄ´²Ïº¤µ¤ó¡×¡Ä±é¤¸¤¿¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¤Ï³§ÀîÊ¸Â¢