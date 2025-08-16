◆米大リーグレッズ―ブルワーズ（１５日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）ブルワーズの怪物ルーキー、Ｊ・ミジオロウスキーが１５日（日本時間１６日）、敵地のレッズ戦に先発し、１回１／３で５失点しＫＯされた。ブルワーズは１２連勝中。勝てば球団記録に並ぶ一戦で、左脛骨打撲による負傷者リストから復帰して先発した。１００マイル以上の速球を連発して先頭のフリードルを見逃し三振にし