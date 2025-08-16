新日本プロレスは１５日、１６日に有明アリーナで開催する「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」の全対戦カードを発表した。「Ｇ１」決勝トーナメントを行う同大会。メインイベントは昨年覇者でＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＢブロック１位・ザック・セイバーＪｒ．がＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡと対戦する。セミファイナルでは昨年の準優勝者でＡブロック３位の辻陽太がＡブロック１位の“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ