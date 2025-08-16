◆米大リーグメッツ―マリナーズ（１５日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）マリナーズのカル・ローリー捕手（２８）が１５日（日本時間１６日）、敵地・メッツ戦に「２番・捕手」で先発出場し、４試合ぶりの４６号２ランを放った。１点ビハインドの３回無死一塁。左腕マナエアの内角直球をフルスイング。角度３８度と高く舞い上がり、打球速度は１０７マイル（約１７２キロ）。左翼アッパーデッキへ飛距離