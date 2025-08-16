ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が15日（日本時間16日）、本拠でのパドレス戦の試合前にメディア取材に対応。マックス・マンシー内野手(34)が負傷者リスト（IL）入りすることを明かした。マンシーは13日（同14日）のエンゼルス戦の試合前練習で右脇腹の痛みを訴え、同戦を欠場。指揮官は「ご存じの通り、グレード1の筋損傷（軽度の肉離れ）だったので、あとは治療をして、IL入りし、1週間単位で様子を見ながら、いつ野