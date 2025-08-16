ソフトバンクは15日、ロッテとの試合（みずほPayPay）に6−1で勝利。1点を追う5回裏、野村勇の適時打で同点とすると7回には、山川穂高のグランドスラムが飛び出し、勝ち越しに成功した。投げては、先発・松本晴が今季6勝目を挙げた。CSフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、先発・松本晴をクローズアップ。松本は今年リリーフでスタートしてから先発に転向。この日は7回5安打1失点の力投を見せ6勝目をマークした。解説