¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³Àî·ÃÎ¤²Â¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬2025Ç¯8·î11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÊ¢¶Ú¤­¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×»³Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¤Î»þ´ü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï10·î19Æü¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎÎÏ¥¢¥Ã¥×¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¦¥§¥¢»Ñ¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÊ¢¶Ú¤­¤Ä¤«¤Ã¤¿¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£