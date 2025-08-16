痔になる原因はひとつではなく、そのメカニズムにはいまだに謎が多く残されています。例えば、もっとも多いいぼ痔には明確な原因がなく、血管のうっ血や組織のゆるみなど複数の説があるものの、どれも決定打には至っていません。身近でありながら、その発症理由がはっきりしない痔について、白畑先生に伺いました。 監修医師：白畑 敦（しらはた胃腸肛門クリニック横浜） 昭和大学医学部卒業。その後、昭和大学藤が丘病院、