M!LKの佐野勇斗が自身のInstagramにて、盟友・目黒蓮（Snow Man）との笑顏眩しい青春2ショットを公開した。 動画＆写真：『それスノ』2時間SP予告動画＆短ランを着こなすやんちゃな目黒蓮と佐野勇斗（全2投稿） ■「ハル君（目黒蓮）に会えた！！！」とウッキウキなガク（佐野勇斗） ふたりの初共演作であり、同作でバディを組んだことで絆を深めた『トリリオンゲーム』。その作品にちなみ、佐野は「ハル君に会えた！！！