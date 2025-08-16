7人組男性グループ・IMP.の鈴木大河さんが石川県内各地を体当たりで取材するシリーズ。今回訪れたのは金沢市小立野にある「石川県警察学校」。未来の石川県を守る警察官を育成する、普段はなかなか見ることのできない特別な場所です。IMP. 鈴木大河さん「本物の制服を着させていただいてるのに、コスプレ感が否めない…」大河さん、ちょっぴり照れながらも気持ちはビシッと引き締まります。130年以上の歴史を持つ学び舎で、警察官