BLACKPINK¤ÎJENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ë¡¼¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¤¥Ó¥µÅç¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æ±ÃÏ¤Ç13Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥¦¥·¥å¡¦¥¤¥Ó¥µ2025¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÉñÂæ¤ËÍ½¹ð¤Ê¤·¤Ç¸½¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£14Æü¤«¤é¡¢À¤³¦¤Î³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¡¢JENNIE¤ÎÌÜ·âÃÌ¤ä¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤¬°ìµ¤¤Ë¹­¤Þ¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤¥Ó¥­¥Ë¤Î¾å¤Ë¹õ¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Ï¤¤¤Æ¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÇJENNIE¤Ï¡¢