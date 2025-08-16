ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÃæÅÄæÆÁª¼ê¤¬¡¢15Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡£ Q.°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿»þ´ü¡¦ÍýÍ³¤Ï¡© ¡Ö2¥ö·îÁ°¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡× ¡Ö1·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÀ¸¤­»Ä¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ËþÂ­¤¤¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤«¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢¤³¤ì°Ê¾å¥Áー¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢·èÃÇ¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ç²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡× ÃæÅÄÁª¼ê¤Ï2007Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ