広島県府中町の水分（みくまり）峡森林公園で４月、東京都練馬区の会社員男性（５２）が殺害された事件で、広島地検は１５日、同県安芸郡の建設作業員の少年（１６）を強盗殺人罪、同郡の建設作業員の男（１８）を強盗致死罪で起訴した。広島家裁が検察官送致（逆送）としていた。起訴状では、２人は男性が松山市の女（１８）と交際していることに因縁をつけて金を脅し取ろうと考え、女と共謀。４月１２日午後９時３０分〜１０