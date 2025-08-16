楽天は15日、日本ハムとの試合（楽天モバイル）に3−1で勝利。先発の荘司康誠が7回1失点の力投を見せ、8回は西口直人、9回は鈴木翔天がしっかりと締め、接戦をモノにした。同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、無失点リリーフの西口直人＆鈴木翔天をフォーカス。奪三振率が脅威の「13.25」を誇る西口について、番組に出演した解説者の館山昌平氏は「9イニングで13個取るという事ですからね。しっかり腕を振っ